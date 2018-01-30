Şanlıurfa'da ''Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'' töreni

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:34

Şanlıurfa'da 16 kişiye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından Nevali Otel'de düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlerin ve gazilerin öz geçmişleri sinevizyonla anlatıldığı sırada, salonda bulunan bazı şehit ve gazi yakınları duygulu anlar yaşadı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, ülke olarak çok kritik ve tarihi bir dönemden geçtiklerini belirterek, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ile 40 yıla aşkın bu vatan toprakları üzerinde hesabı ve kitabı olanlarla verilen mücadelenin, Kurtuluş Savaşında verilen mücadele gibi aynen devam ettiğini söyledi.

Dış güçlerin geçmişte olduğu gibi bugün de ülke üzerinde çeşitli oyunlar tezgahladığını ifade eden Erin, tüm millet olarak dış güçlerin hazırladığı oyunlara karşı uyanık olunması gerektiğini dile getirdi.

Vatan uğruna çok şehit ve gaziler verildiğini anlatan Erin, şöyle konuştu:

"Şehit ve gazilerin bu fedakarlığı ve onların bu özverili gayretleri sonucunda bugün Allah'a şükür biriz ve beraberiz, bütün dayatmalara ve sıkıntılara rağmen sımsıkı birbirimize sarılmış vaziyetteyiz. Önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşacak güçteyiz. Dün, önceki gün, terör örgütü olarak tüm dünyanın kabul ettiği ve dünyanın gelmiş geçmiş en insanlık dışı metotları ve yöntemleri uygulayan PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bunun arkasında çok uluslu bir işgal girişimi gücünün olduğunun farkındayız. Yüzümüze karşı ayrı, arkamızdan ayrı işler çevirdiklerini biliyoruz. Bugün bu tablo daha netleşmiş durumda. Savunmada kalmayacağız terör örgütleriyle ismi ne olursa olsun sadece sınırlarımızın içerisinde kalıp bunların saldırılarını püskürtmekle mesul olmayacağız. Terör örgütünün kendileriyle ve bunları destekleyen, eğiten, donatan bunlara akıl hocalığı yapan bütün güçlerle sınırlarımızın dışında mücadele etme dönemine girmiş bulunuyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verdi.

AA