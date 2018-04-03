Şanlıurfa'da dolandırıcılık

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 11:17

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Firdevs Elcasım'ın kendisini arayan kişilerin "Biz polisiz, evinizde aramaya yapacağız, evinizde bulunan altın ve paraları getirin" diyerek kişilere 800 lira ile 1 altın bilezik verdiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri belirledi.

Ekipler, düzenlenen operasyonla zanlılardan B.T'yi Akçakale ilçesinde N.Ç ve M.Ç'yi ise ikametlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

AA