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Şanlıurfa'da dolandırıcılık

Harran ilçesinde kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 11:17
Şanlıurfa'da dolandırıcılık

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Firdevs Elcasım'ın kendisini arayan kişilerin "Biz polisiz, evinizde aramaya yapacağız, evinizde bulunan altın ve paraları getirin" diyerek kişilere 800 lira ile 1 altın bilezik verdiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri belirledi.

Ekipler, düzenlenen operasyonla zanlılardan B.T'yi Akçakale ilçesinde N.Ç ve M.Ç'yi ise ikametlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

 

AA

 
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