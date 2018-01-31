Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:30

Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde on binlerce kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtan zanlılara yönelik Harran ve Akçakale ilçelerinde operasyon düzenlediğini belirtti.

Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını kaydeden Doğan, operasyonda zanlılardan 17'sinin yakalandığını, 7'sinin ise arandığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Doğan, şu bilgileri verdi:

"İlimizin adını lekeleyen dolandırıcılık şebekelerine karşı Harran ve Akçakale cumhuriyet başsavcılıklarımız, polis ve jandarmamızın etkin ve kararlı soruşturmaları sonucunda sadece son bir yıl içerisinde her 2 ilçede 370 kişi tutuklandı. Yaklaşık 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiştir. Bu dolandırıcılık şebekeleriyle ilgili 43 ilde 94 kişiyi dolandırarak mağdur ettiği belirlenen 24 kişi hakkında bugün itibarıyla Harran Cumhuriyet Başsavcılığınca arama ve gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar zanlılardan 17'si yakalanmış, 7'sinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir."

Zanlılardan bazılarının uzun süredir yakalanmamaları nedeniyle iyice pervasız hale geldiklerine dikkati çeken Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı mağdurların verebilecekleri altın, para veya değerli eşya gibi malların olmadığını görerek, kendilerinin dolandırıcı olduğunu ifade edip, bir daha bu tür telefonları açmamaları yönünde telkinlerde bulundukları da tespit edilmiştir. İlimizin ve ilçelerimizin adını lekeleyen dolandırıcı gruplarına karşı kamu görevlilerinin telefonla para istemeyeceğini bilen vatandaşlarımızın daha bilinçli ve duyarlı hale gelerek bilgi vermeleri halinde ise başsavcılıklarımız ve kolluk güçlerimiz daha etkili soruşturmalar yapabilir hale gelecektir."

AA