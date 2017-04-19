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Şanlıurfa'da dolu felaketi

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli fındık tanesi büyüklüğündeki dolu yağışı şehir merkezinde adeta felakete yol açtı.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2017 Çarşamba 00:04
Şanlıurfa'da dolu felaketi

Şanlıurfa'da saat 17.45 sıralarında fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken sokaklar beyaza büründü. Araçlar, sokaklarda taşan sularda ilerlemeye çalıştı. Sığınacak bir yer bulamayan bazı vatandaşlar ise şiddetli doludan nasibini alırken belediye ekipleri ise vatandaşların yağıştan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcadı.

Kısa süren şiddetli dolu sonrası vatandaşlar iş yerlerinin önünü temizlerken kırsal bölgelerde ise bazı tarım ürünlerinin dolu yağışından olumsuz etkilendiği öğrenildi.

 

 

(sondakika.com)

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