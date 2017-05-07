Şanlıurfa'da Düğünde Dolar Yağmuru

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2017 Pazar 20:49

Şanlıurfa'nın tanınmış ailelerinden işadamı Mehmet Erkan'ın oğlu avukat Rohat Erkan ile işadamı Mehmet Çakmaklı'nın kızı İmren Çakmaklı bir otelde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin salona girişiyle birlikte davetliler, dolar atma yarışına girdi. Şarkıcı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünün ilk dansını yapan genç çifte uzun süre dolar atıldı. Yüzlerce doların havada savrulduğu gecede, orkestranın görevlendirdiği 5 kişi ise sürekli olarak yerlere düşen paraları toplayıp orkestra ekibinin yanındaki büyük çantalara dolduruldu ve 2 kişi tarafından destelendikten sonra isteyen kişilere tekrar satıldı.



Yöresel yemekler ve baklava ikram edilen konuklar, dolar saçma yarışından sonra bu kez geline takı takmak için kuyruk oluşturdu. Gelin İmren Çakmaklı, kendisine takılan yaklaşık 4 kilo ağırlıktaki bilezik, Cumhuriyet altını, kolye ve gerdanlıkları taşımakta güçlük çekti.

(sondakika.com)