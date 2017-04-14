Şanlıurfa'da elektrik can aldı

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2017 Cuma 18:28

Alınan bilgiye göre, İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karakeçi Mahallesinde elektrik arızası onarımı yapan Dicle Elektrik Yatırım A.Ş çalışanı Bilal Kırmızıtoprak ile Mehmet Emin Bardakçı elektrik akımına kapıldı.



İşçilerden Kırmızıtoprak olay yerinde hayatını kaybetti, Bardakçı ise ağır yaralandı.Olayı fark eden mahalle sakinleri Bardakçıyı, Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.



Burada yapılan müdahalenin ardından Bardakçı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (sondakika.com)