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Şanlıurfa'da elektrik can aldı

Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2017 Cuma 18:28
Şanlıurfa'da elektrik can aldı

Alınan bilgiye göre, İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karakeçi Mahallesinde elektrik arızası onarımı yapan  Dicle Elektrik Yatırım A.Ş çalışanı Bilal Kırmızıtoprak ile Mehmet Emin Bardakçı elektrik akımına kapıldı.

İşçilerden Kırmızıtoprak olay yerinde hayatını kaybetti, Bardakçı ise ağır yaralandı.Olayı fark eden mahalle sakinleri Bardakçıyı,  Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Bardakçı,  Şanlıurfa  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (sondakika.com)

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