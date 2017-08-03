Şanlıurfa'da, Elektrik Kesintileri Protesto Edildi

Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 100 kişilik kalabalık, akşam saatlerinde elektrik kesintilerine tepki göstermek için toplandı. Kalabalık, trafiğe kapattıkları yola barikat olarak koydukları lastikleri ateşe verdi. Kısa süre ulaşıma kapanan yol için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polisler, yolu trafiğe açıp mahalle sakinlerini DEDAŞ yetkilileri ile telefonda görüştürdü. Sorunun en kısa sürede çözümü için söz verilmesinin ardından mahalleliler eylemlerine son vererek, evlerine döndü.
(haberler.com)