Ana Sayfa Dünya Şanlıurfa'da, Elektrik Kesintileri Protesto Edildi

Şanlıurfa'da, Elektrik Kesintileri Protesto Edildi

Şanlıurfa'da, elektrik kesintilere tepki gösteren 100 kişilik grup, lastiklerle yolu kapatıp eylem yaptı.

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2017 Perşembe 00:54
Şanlıurfa'da, Elektrik Kesintileri Protesto Edildi

Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 100 kişilik kalabalık, akşam saatlerinde elektrik kesintilerine tepki göstermek için toplandı. Kalabalık, trafiğe kapattıkları yola barikat olarak koydukları lastikleri ateşe verdi. Kısa süre ulaşıma kapanan yol için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, yolu trafiğe açıp mahalle sakinlerini DEDAŞ yetkilileri ile telefonda görüştürdü. Sorunun en kısa sürede çözümü için söz verilmesinin ardından mahalleliler eylemlerine son vererek, evlerine döndü.

(haberler.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık