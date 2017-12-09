Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre mesafedeki Düzce Mahallesi'nde denetim için giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı.
Gerginliğin ardından elektriklerinin kesildiğini ileri süren bir grup, Akçakale-Ceylanpınar karayolunda toplanıp, olayı protesto etti. Gruptakiler lastik yakıp taşlarla yolu trafiğe kapattı.
Uzun süren eylemin ardından olay yerine giden Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, gruptakilerle konuştuktan sonra DEDAŞ yetkililerle görüştü.
Elektrik kesintisinin giderilmesinin ardından eyleme son veren gruptakiler, lastikleri söndürerek yolu trafiğe açtı.
AA