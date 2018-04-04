Şanlıurfa'da elektrik panolarının tahrip edildiği iddiası

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2018 Çarşamba 14:26

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Şanlıurfa Müdürlüğü, Viranşehir ilçesinde kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla bölgeye özel tasarlanan alçak gerilim sayaç otomasyon panolarının tahrip edildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Viranşehir ilçesinde son 8 ayda kaçak kullanımı önlemek amacıyla kurulan 55 sayaç otomasyon panosunun kırılarak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Panoların Ar-Ge merkezi tarafından bölge şartlarına uygun olarak geliştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alçak gerilim sayaç otomasyon panolarından onlarcası şirketin dağıtım bölgesindeki il ve ilçelere monte edildi. Yer altına alınan enerji şebekesine entegre edilen panoların kurulduğu yerlerde kaçak elektrik tüketiminde düşüş yaşanırken, enerji kalitesi arttı ve kesintiler en aza indi. Tükettiği elektriğin bedelini düzenli ödeyen aboneleri memnun eden bu uygulamadan rahatsız olan ve kaçak elektrik tüketmekte ısrar edenler ise bu kez panoları hedef alarak tahrip etti. Viranşehir ilçesinde 2017 yılının Ağustos ayından bu yana geçen 8 aylık süre içerisinde kurulan 55 alçak gerilim sayaç otomasyon panosu kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda kırılarak ve yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Bu panolardan enerji alan mahallelerde yaşayan çok sayıda kişiyi mağdur eden saldırıların faillerinin yakalanması için adli mercilere gerekli başvurular yapıldı. Buna rağmen Cizre’de ve Viranşehir’de yüksek bedelli yatırımlarla kurulan yüzü aşkın enerji yatırımını tahrip eden faillerin hiçbiri henüz ortaya çıkarılamadı."

AA