Şanlıurfa'da enerjinin maliyetini GES'ler düşürüyor

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2017 Perşembe 16:45

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kent merkezinde kurdukları Güneş Enerjisi Santralleri (GES) sayesinde düşürdükleri enerji maliyetlerini ilçelerde de yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çiftçi ve beraberindeki heyet, merkez Haliliye ilçesindeki su arıtma tesisi bölgesinde bulunan belediyeye ait GES'te incelemelerde bulundu.

Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, kentin enerji ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı GES yatırımının ilçelerde de kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kendi enerjilerini üreterek girdi maliyetini düşürmeyi planladıklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Güneş enerji sistemi faaliyete geçti. Su arıtma tesisi büyük bir tesis ve amacımız enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek bir GES kurmaktır. Her ilçede bu sistemin kurulmasını planlıyoruz. Merkez olarak tamamlanan güneş enerji sistemi şu an faaliyettedir. Ayda 60 megawatlık bir enerji üretimi söz konusu ve bu da azımsanılamayacak derecede bir kazanımdır. Sonuçta Allah'ın vergisi olan bir güneş var ve her projede bundan faydalanmayı planlıyoruz. Sadece su arıtma tesisinin olduğu noktada değil, atık su arıtma tesislerinde atık suyu arıtarak içerisindeki biyolojik enerjiden de faydalanarak o tesis kendi içerisinde ona yetebilecek enerji de üretiliyor."

- "Enerji gideri yerine yeni projeler"

Enerji anlamında belediyenin borçlandırılmaması için gayret ettiklerini anlatan Çiftçi, belediyenin en fazla ödemeyi elektrik dağıtım şirketlerine yaptığına dikkati çekti.

Belediye olarak kendi enerjilerini üreten bir kurum olmayı hedeflediklerini ifade eden Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"GES, Harran ve Ceylanpınar ilçesinde yapım aşamasındadır. Akçakale ve Hilvan ilçesi onaylama aşamasında, Siverek ve Birecik için AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. Enerji yükümüzü azaltmak için tüm ilçelerde GES projesinin hayata geçirilmesini planlıyoruz. Enerjiye vermiş olduğumuz nakdi Şanlıurfa'da diğer projelerde değerlendirmek suretiyle önemli bir tasarrufa geçmiş olacağız. Enerjiyi sadece güneş olarak düşünmemek lazım. Şanlıurfa'nın rüzgar alan yerlerinde de Rüzgar Enerji Santralini (RES) araştırma konusu yapıyoruz. Onun yanında katı atığı da enerjiye dönüştürüyoruz ve sıvı atık dediğimiz atık suyu da bu şekilde planlıyoruz."