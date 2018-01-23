Şanlıurfa'da Eskimo Köyü

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:34

Nezih, güvenli ve ferah ortamı, seçkin mağazaları, kültürel ve sanatsal aktiviteleriyle Şanlıurfalıların buluşma noktası olan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu sömestrde de minik ziyaretçilerini unutmadı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan çocuklar, Piazza'da, Kuzey'in gizemli insanları Eskimoların, bilinmeyen yönlerini keşfe çıkıyor. Küçük ziyaretçilerinin kaliteli vakit geçirmeleri için birbirinden eğlenceli ve öğretici aktiviteler organize eden Piazza, gerçekleştirdiği "Eskimo Köyü" etkinliği ile kutup insanlarının kültürleri miniklere tanıtıyor.

Piazza'da Kutup Havası

Şanlıurfalı çocuklar, “Eskimo Köyü” etkinliğinde eksi 40 dereceyi bulan soğuklarda, kendilerine özgü yaşantılarıyla dikkat çeken Eskimoların coğrafyasıyla tanışıyor. Piazza AVM’de 50 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin 4 ile 12 yaş arasındaki çocukları, Piazza’nın etkinlik alanında kurulan platformda, dünyanın en kuzeyinde yaşayan insanların hayatını keşfe çıktılar. Okulların yarıyıl tatiline girdiği 19 Ocak Cuma günü başlayan "Eskimo Köyü" etkinliği 25 Ocak Perşembe gününe kadar 14.00 ile 19.00 saatleri arasında, yarım saatlik seanslar halinde gerçekleştiriliyor.