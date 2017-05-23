Şanlıurfa'da et fiyatlarına Ramazan zammı

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2017 Salı 15:06

Ramazan Ayına sayılı günler kala et fiyatlarına yaklaşık yüzde 10 oranında zam geldi. Zam ile birlikte kırmızı etin kilosu 40 liraya yükselerek, rekor seviyesine ulaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, yerli malın ihtiyacı karşılamaması nedeniyle canlı hayvanın kilogram fiyatında yükselmenin yaşandığını bunun da etin kilogram fiyatının 40 TL'ye yükselttiğini kaydetti. Yeni bir zam beklediğini belirten Tumbul, "Önümüzdeki günlerde kırmızı et fiyatında biraz daha yükselme olursa hiç şaşırmayın. Et fiyatlarında yükselme yaşandı. Kemikli dana etti 26 lira, kuzu kemikli 33, kuzu kemiksiz 40 lira, kara et kuşbaşı 50 lira olarak belirlendi. Fiyatların yükselmesinde esnafın elinde olan herhangi bir durum yoktur. Biz esnaf olarak fiyatların yükselmemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, maalesef başaramıyoruz. Ramazan Ayı geldiğinde ise fiyatlar nasıl olur zamanla göreceğiz" şeklinde konuştu.

(sondakika.com)