Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:19

Tokatlı bir aile polise başvurarak, Afyonkarahisarlı Gökhasan ailesinin şikayeti üzerine yakalanan ve dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.Ü'nün (18), bir süre önce kendilerini de dolandıran kişi olduğunu iddia etti.



Hakkında daha önce şikayetçi oldukları ancak gerçek ismi bilinmediği için yakalanamayan şüpheli kadını, gazete ve televizyonlardaki görüntülerinden teşhis ettiklerini belirten ailenin başvurusu üzerine İ.Ü, polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Afyonkarahisar'da yaşayan Satılmış Gökhasan, yaklaşık 15 gün önce, oğlu Tahsin Gökhasan'ı evlendirmek amacıyla, Şanlıurfa'daki tanıdıkları aracılığıyla tanıştıkları ve kendilerini " Halim Demir" ve kızı "Nur Demir" olarak tanıtan şüphelilere 15 bin lira başlık parası, 23 bin lira değerinde altın ve 10 bin liralık çeyiz malzemesi vermiş ancak düğüne bir hafta kala zanlılar kayıplara karışmıştı.

(sondakika.com)