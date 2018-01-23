Şanlıurfa'da fakir vatandaşların ekmek kuyruğu

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 14:35

Şanlıurfa şehir merkezinde bazı semtlerde bulunan ekmek fırınlarda yoksul vatandaşlar ve Suriyeli mülteciler için hayır amaçlı dağıtılan bedava ekmeklerden almak isteyen insanlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Özellikle, fakir kadınların ekmek almak için rağbet ettiği fırınların öünde zaman zaman arbedelerde yaşanıyor.

Ücretsiz ekmek dağıtan bir fırının sahibi yaptığı açıklamada:

"Hayrat yapmak isteyen bazı vatandaşlar bize gelip, belirledikleri sayıdaki ekmeğin ücretini bize ödüyor, bu ekmekleri ihtiyaç sahiplerine vermemizi istiyor.

Bizlerde günlük bu şekilde yaklaşık 350 - 400 kadar ekmeği ihtiyaç sahiplerine buradan dağıtıyoruz. Genel de erkekler utandıklarından, kadınlar daha çok rağbet ediyor ve uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yoksulluktan una ihtiyaç duyan vatandaşların soğuk günlerde yanlarında küçük çocukları ile buradaki izdihamları bizleri de çok üzüyor. Gönül isterki hepsine destek olalaım ama, sonuçta bizlerde evimizin ekmekği için bu işi yapıyoruz. Ne kadar çok hayır sahibi destek verirse biz de o kadar çok ekmek dağıtırız" dedi.

Öte taraftan, fırın öünde uzun kuyruklar oluşturan kadınlardan biri yaptığı açıklamada eşinin işsiz olduğunu söyleyerek "Tek odalı evde 5 çocukla yaşamaya çalışıyoruz. Odun, kömürümüz yok. Eşim hasta ve işsiz. Mecburiyetten bu ekmeğe ihtiyaç duyuyoruz. Allah bu hayrı yapanlardan razı olsun" dedi.

(Urfa Haber olarak, Fakir vatandaşlarımızı rencide etmemek adına fotoğraflarını kullanmıyoruz.)