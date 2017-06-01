Şanlıurfa'da feci kaza: 1 Ölü 1 Yaralı

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2017 Perşembe 00:13

Kaza akşam saat 22:00 sıralarında Şanlıurfa - Gaziantep otoban yolunun bağlantı yolu olan Büyük Alını mevkiinde meydana geldi.

Kazada P.Ç. isimli bayan sürcünün kullandığı 34 KH 3184 plakalı özel oto aşırı hız nedeni ile karşı yönden gelen ve sürücüsü öğreniemeyen tır'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile demir yığınına dönen araçta ki bayan sürücü P.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken yanında olan diğer yolcu ağır yaralandı.

Olay yerine giden Şanlıurfa itfaiyesine bağlı ekipler, hayatını kaybeden sürücü ile araçta sıkışarak ağır yaralanan yolcuyu sıkıştığı yerden çıkardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı tedavi altına alınırken kazada hayatını kaybeden bayan sürücünün cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Morguna götürüldü.

Kaza sonrası, trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.