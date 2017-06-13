Şanlıurfa'da FETÖ Operasyonu: 10 Gözaltı

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2017 Salı 19:55

FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu ve haklarında gözaltı kararı verilen 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 13 subayın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskınlarında 10 şüpheli subay gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan adreslerinde bulunmayan 3 rütbeli askerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

(sondakika.com)