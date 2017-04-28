Ana Sayfa Türkiye Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında öğretmen ve örgütün eski şirket çalışanlarının da yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma 19:06
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Ordu merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi yakalandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheli için  Ordu,  Şanlıurfa,  Kahramanmaraş,  Ankara,  Karaman ve  İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında öğretmen ve örgütün eski şirket çalışanlarının da yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında 8 kişinin daha arandığı öğrenildi.

 

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık