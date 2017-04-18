Ana Sayfa Güncel Şanlıurfa'da FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı

Şanlıurfa, Bursa ve Antalya'da bu sabah eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Parale Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2017 Salı 12:06
Şanlıurfa'da FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı

Bursa  Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde  Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan İrfan Eğitimciler Derneği yönetici ve üyelerine yönelik bu sabah  Bursa,  Şanlıurfa ve  Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet suçundan 33 şüpheli gözaltına alındı.  

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları, terör örgütü liderinin çeşitli zamanlarda verdiği talimata uyarak  Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla bankaya para yatırdıkları ve bazı yönetici ve üyelerin 17/25 Aralık operasyonlarından sonra aktif olarak hükümet aleyhine algı oluşturmak için gösteri ve eylemler yaptıkları tespit edildiği belirtildi. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlara el konulurken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Bariyere saplanan cipten sağ çıktı

Bariyere saplanan cipten sağ çıktı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık