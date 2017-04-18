Şanlıurfa'da FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2017 Salı 12:06

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan İrfan Eğitimciler Derneği yönetici ve üyelerine yönelik bu sabah Bursa, Şanlıurfa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet suçundan 33 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları, terör örgütü liderinin çeşitli zamanlarda verdiği talimata uyarak Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla bankaya para yatırdıkları ve bazı yönetici ve üyelerin 17/25 Aralık operasyonlarından sonra aktif olarak hükümet aleyhine algı oluşturmak için gösteri ve eylemler yaptıkları tespit edildiği belirtildi. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlara el konulurken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.

(sondakika.com)