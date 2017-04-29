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Şanlıurfa’da FETÖ'cü O İşadamları Tutuklandı

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından Şanlıurfa'da FETÖ /PDY üyesi olanlara yönelik göz altına alınan isimlerin tutuklanmalarını sürüyor.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 13:55
Şanlıurfa’da FETÖ'cü O İşadamları Tutuklandı

Şanlıurfa’da FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan İş Adamı Abdulkadir Göncü ve İş Adamı İbrahim Uludağ cezaevine gönderildi.

Daha önce de gözaltına alınan bu isimler serbest bırakılmıştı, ancak daha sonra emniyet tarafından uzun süredir takip edilen İş Adamı Abdulkadir Göncü ve İş Adamı İbrahim Uludağ tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

 

 

FETÖ’YE BAĞLI BARANSEV KURMUŞLARDI

Tutuklanan çoğu OSM ile bağlantılı doktor, 2013 yılında FETÖ’den firari olan İbrahim Halil Baysal öncülüğünde Baran Sağlık ve Eğitim Vakfı’nı (BARANSEV) kurmuşlardı. FETÖ’ye bağlı BARANSEV’de Dr. İbrahim Halil Baysal, Av. Ahmet Düşünür, Dr. Mehmet Muti Aksoy, Dr. Gürhan Güreser, Dr. Öner Yalın, İş Adamı Abdülkadir Göncü, Dr. Salih Güneş, Dr. Mustafa İlker Ethemoğlu ve Dr. Zeki Mil yer almıştı. Özellikle FETÖ ile bağlantılı bir şekilde eğitim ve sağlık alanında öğrencileri kendine hedef alan BARANSEV, 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından ülkede OHAL ilan edilmesiyle birlikte kapatılan ilk 45 kurum arasında yer alıyordu.

 

 

 

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