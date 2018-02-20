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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2018 Salı 15:03
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

AA

 
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