Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

- Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
AA