Şanlıurfa’da futbol dünyası çalışmaları devam ediyor

Giriş Tarihi: 21 Mart 2018 Çarşamba 13:02

Geleceğin sporcularını yetiştirmek ve gençlerin spor yapmalarını sağlamak amacıyla Şanlıurfa’da bir çok tesis ve sportif çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Eyyübiye ilçesine bağlı Adalet Caddesinde 38 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Futbol Dünyasını yapıyor.



Kamuoyuna yönelik bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Gelişen ve değişen Şanlıurfa’nın alt yapısını oluşturduklarını ifade etti.



Şanlıurfa’nın spor ile anılması için büyük bir tesisleşmeye gittiklerini belirten Çiftçi," Şanlıurfa’nın geleceği, Büyükşehir Belediyesi’nin büyük projeleri ile daha farklı şekillenecek” dedi. Gençlere güvendiğini belirterek, çocukların geleceği için gece gündüz çalıştıklarına dikkat çeken Çiftçi, "Yaptığımız tesisleri canlandıracak, madalyalar ve kupalar ile donatacak, bayrağımızı göndere çekecek olan Şanlıurfalı gençlerdir” şekline konuştu. Alt yapıya yatırım yaptıkça, gençlerin spora yönelmesini başardıkça Şanlıurfa’ya ödüller, dereceler, madalyaların geldiğini belirten Çiftçi, “Türkiye’nin en genç nüfusuna sahibiz bu yüzden gençlere yatırım yapıyoruz. Belediyemiz bünyesinde yer alan Lisanslı sporcular ulusal ve uluslararası turnuvalarda derece elde etmeye başladı. Güreş, tekvando, tenis, voleybol ve futbol’da ciddi dereceler elde etmeye başladık. Şanlıurfalı gençlere kadro olarak güveniyoruz uzman öğreticiler nezaretinde gelişmiş tesislerde çalışmalarını sağladıkça Şanlıurfa spor şehri olma yolunda ilerliyor. Ve Şanlıurfa, ismini de spor anlamında duyuruyor. Çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz ve onlar için gece gündüz çalışıyoruz yaptığımız tesisleri canlandıracak, madalyalar ve kupalar ile donatacak bayrağımızı göndere çekecek olan Şanlıurfalı gençlerdir. Temmuz ayı gibi tesisimizi bitirip hizmete sunmayı planlıyoruz. Şanlıurfa’nın geleceği Büyükşehir Belediyemizin büyük projeleri ile daha farklı şekillenecek" diye konuştu.







iha