Şanlıurfa’da “Gençlik Haftası” Başladı

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:21

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15-19 Mayıs Gençlik Haftası, 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak çelenk sunma töreniyle başladı.

Şehitlik anıtında gerçekleştirilen törene Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Şube Müdürü Murat Önen, Şube Müdürü Emrah Yaşar, Şube Müdürü Abuzer Çiftçi, Şube Müdürü İbrahim Alp, Gençlik Merkezileri Müdürleri ve sporcular katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, şehitlik anıtına çelenk bıraktı.