Ana Sayfa Spor Şanlıurfa’da “Gençlik Haftası” Başladı

Şanlıurfa’da “Gençlik Haftası” Başladı

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 15-19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle şehitlik anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:21
Şanlıurfa’da “Gençlik Haftası” Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15-19 Mayıs Gençlik Haftası, 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak çelenk sunma töreniyle başladı.

Şehitlik anıtında gerçekleştirilen törene Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Şube Müdürü Murat Önen, Şube Müdürü Emrah Yaşar, Şube Müdürü Abuzer Çiftçi, Şube Müdürü İbrahim Alp, Gençlik Merkezileri Müdürleri ve sporcular katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Mağarada antrenman 12 madalya getirdi

Mağarada antrenman 12 madalya getirdi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık