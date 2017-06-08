Şanlıurfa'da hasat sezonu başladı

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 15:18

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden GAP'ın merkezi konumundaki Şanlıurfa'da, sonbahar ve kış aylarında tedirginlik yaşayan hububat üreticisi, bahar aylarında etkili olan yağışlar sayesinde bereketli bir sezon geçiriyor.



Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından, Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, verimli arazilerinden Türkiye mercimek üretiminin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor.



Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı Güneydoğunun "tahıl ambarı", Atatürk Barajı'nın sağladığı sulama imkanları sayesinde Türkiye ve Ortadoğu'nun tarım merkezi olması öngörülüyor.



Sulamaya açılamayan bölgelerde buğday ve arpa hasadına devam eden ve geçen yıl kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçiler, bu sene mart ve nisan aylarındaki yağışların ardından bereketli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.



Hasat mevsiminin sıcak hava ve ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle zorlandıkları gözlenen üreticilerin yüzü, biçerdöverlerden dökülen mahsulle birlikte gülmeye başlıyor.



Bölgede elde edilen tahıl ürünleri ekonomisine ciddi katkı sağlarken, çiftçiler saplardan elde ettikleri samanı ise hayvanların kışın beslenmesi için değerlendiriyor.



Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hububat üreticisinin bu yıl verimli bir dönem geçirdiğini belirterek, hasatta ciddi bir verim artışı beklediklerini ifade etti.



Sonbahar ve kış aylarının kurak geçtiğini bu nedenle de kuru tarım yapan tahıl üreticilerinin kaygılandığını anımsatan Çullu, mart, nisan ve mayıs aylarındaki yağışların ise çiftçiye adeta ilaç gibi geldiğini vurguladı.



Çullu, ilk bahar yağmurlarının ardından rekoltenin artmasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"GAP alanında yaşayan çiftçilerin geliri sulama sonrası artarken, sulu alanların yaklaşık 3 katı kuru tarım yapan çiftçi bulunmaktadır. Toplam alanı 7,5 milyon hektar olan GAP alanında sulama yapılmayan alanlarda tamamen doğal yağışlara bağlı olarak buğday, arpa ve mercimek yetiştirilmektedir. Geçen yılki kuraklıktan sonra bölgede çiftçiler 2017 yılında bereketli bir yıl geçiriyor. Özellikle ocak ve şubat aylarında kuraklık riski yaşayan çiftçilerimiz mart ve nisan ayında düşen yağışlardan sonra derin nefes aldı. Bu aylarda düşen yağışların toprağı doyurması ve havanın da serin gitmesi buğday gelişimi için önemli bir şans olmuştur. Genel olarak 2017 yılı kuru tarım yapan hububat çiftçileri için iyi bir yıl olmuştur. Türkiye genelinde ise bahar yağmurları dolayısıyla ortalama buğday rekoltesinin 20 milyon tonun üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir."



Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da GAP sayesinde Şanlıurfa'da tarım alanında önemli gelişmeler yaşadığını, bu durumun çiftçinin refah düzeyini yükselttiğini belirtti.



Geçen yıl bölge genelinde yaşanan kuraklığın çiftçileri olumsuz etkilediğine işaret eden Eyyüpoğlu, bu yıl ise bahar yağışları sayesinde "mutlu" bir hasat dönemi yaşandığını ifade etti.



Ahmet Eyyüpoğlu, bölge genelinde yüksek rekolte beklendiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Mart ve nisan aylarında düşen yağış miktarının olumlu etkisi ile tahıl ürünlerinde çiftçimizin yüzü güldü. Allah'a şükürler olsun ki bu yıl da gerek sulu alanlarda gerekse kuru alanlarda oldukça yüksek oranda ürün elde ettik. Bu yıl buğday ekim alanımız azalmasına rağmen rekoltemizin geçtiğimiz yıldan fazla olacağını tahmin ediyoruz. Şöyle ki 2016 yılında kuru ve sulu alanların tamamından 917 bin ton buğday elde ettik. Bu yıl ekim alanı düşmesine rağmen 980 bin ton buğday bekliyoruz. Yine diğer tahıl ürünlerinde bereketli bir yıl oldu çok kaliteli kırmızı mercimek, arpa ve buğday elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bu yılki hasadımızın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum."



Şanlıurfa'nın hububat tarımı açısından önemini hatırlatan Eyyüpoğlu, çiftçilerin adeta "altın yılı" yaşayacağını, bunun da kent ve ülke ekonomisini canlandıracağını belirtti.



Tarlada buğday hasadı yapan çiftçi Hüseyin Çiçek ise bölgeye henüz su gelmediğinden dolayı hububatın yağmura bağlı olduğunu ifade ederek, sonbahar ve kışın yağış düşmemesinden dolayı umutlarını kaybettiklerini söyledi.



İlk baharda beklenmedik bir şekilde ağırı yağış aldıklarını bununda ekinleri yeşerttiğini vurgulayan Çiçek, "Geçen yıl kötü bir hasat dönemi geçirdik, bu yılda başta sıkıntı yaşasak da Allah'a çok şükür bereketli bir yıl oldu. Arpada 1'e 20 aldık, buğdayda da aynı şekilde bir verim bekliyoruz. Fiyatlarda iyi seyrediyor böyle olunca bizim için güzel bir oldu." dedi.

(sondakika.com)