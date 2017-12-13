Şanlıurfa'da havayolu yolcu sayısı arttı

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2017 Çarşamba 12:01

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa GAP Havalimanında kasım ayında iç hatlarda iniş ve kalkış yapan uçak sayısı 632, dış hatlarda iniş ve kalkış yapan uçak trafiği 4 oldu.

Havalimanında kasım ayında hizmet verilen yolcu sayısı ile yük trafiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış kaydedildi. Bu artış oranıyla havalimanında hizmet verilen yolcu sayısı 91 bin 474, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 554 tona ulaştı.

- Yılın 11 aylık döneminde de artış var

Şanlıurfa GAP Havalimanındaki hizmet yolcu, uçak ve yük trafiğinde 2017 yılının 11 aylık döneminde de artış sağlandı.

Havalimanında ocak-kasım aralığında, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yüzde 4 artarak, 742 bin 560'a ulaştı.

Bu dönemde hizmet verilen uçak trafiğinin yüzde 8 artışla 5 bin 639 olarak gerçekleştiği havalimanında, yük trafiği ise yüzde 7 artarak 5 bin 868 ton oldu.