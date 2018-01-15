Şanlıurfa'da her gün 25 bin kişiye çorba ikramı

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 12:48

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, her gün kentin 17 farklı noktasında 25 bin kişiye çorba ikram ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini, amaçlarının bir kase çorbayı vatandaşlarla paylaşmak olduğunu söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki 17 farklı noktada çorba ikramı yapıldığını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Belediye olarak sosyal projelere çok önem veriyoruz. En önemli olan şey paylaşımdır, insanımızı ve kentimizi düşünmektir. Yürüttüğümüz çalışmayla birçok insanımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Hastane bahçesinde sabah saatlerinde gelen hasta yakınları ve hastane çalışanları sıcak bir çorba içme fırsatı buluyor. Yapmış olduğumuz yolların, köprülü kavşakların ve tesislerin yanında bu hizmet hiçbir şeydir ama insana değer bir hizmettir. İnsanımızı önemsiyoruz. Belediyemiz herkesin yanında. Sadece fakirlik anlamında değil, dulun, yetimin, yaşlının, engellinin ve aynı zamanda sokaktaki insanın yanında olacak, ona göre uygulamaları olacak. Şehir hepimizin, herkes bu şehirde mutlu olmayı hak ediyor."

Hasta yakını Mehmet Cahit Tokan, hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek, "Günlerdir hastanede kalan yakınımın yanındayım. Sabah saatlerinde içimizi ısıtan bir sıcak çorba bulduğumuz için çok şanslıyız. Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Halil Deniz de hizmetten memnuniyetini dile getirerek, çorba ikram edilen noktaların yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

AA