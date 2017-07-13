Şanlıurfa'da Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:37

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü HırsızlıkEdinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğiekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, bir eve girerek 2 bin 185 TL ve ziynet eşyası çalan Leyla G., Çiğdem A. ve I.A. suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslardan Leyla G. ve Çiğdem A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, bir eve girerek 2 bin 185 TL ve ziynet eşyası çalan Leyla G., Çiğdem A. ve I.A. suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslardan Leyla G. ve Çiğdem A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(sondakika.com)