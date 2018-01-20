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Şanlıurfa'da horoz dövüştürenlere ceza

Horoz dövüştürdükleri belirlenen 8 kişiye idari para cezası uygulandı

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 17:39
Şanlıurfa'da horoz dövüştürenlere ceza

Şanlıurfa'da horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 8 kişiye cezai işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi'nde horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi.


Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynattığı belirlenen işletme sahibi Y.A. hakkında "kumar oynatılmasına yer ve temin etmek" suçundan adli işlem yaparken, 7 kişi hakkında ise 5326 sayılı kanun maddesinin 34. maddesi gereğince "kumar oynamaktan" toplam bin 813 lira idari para cezası uyguladı.


Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada, 5 horoz, dövüşün süresini belirlemekte kullanılan saat, pamuk ve gagaları keskinleştirmekte kullanılan zımpara ve çok sayıda materyal ele geçirdi.

 

AA

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