Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 16:50

Yaklaşık bir hafta önce Saraççeşme Mahallesi'nde Kılıç ile Çınar aileleri arasında arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan kavga nedeniyle başlayan husumet, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek'in girişimiyle bitirildi.

Kanaat önderlerinin de desteğiyle sonlandırılan barış dolayısıyla iki ailenin üyeleri olayın yaşandığı mahallede bir araya geldi.

Yemekte konuşan Atilla, barışı kabul eden iki ailenin bireylerine teşekkür etti. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden Atilla, "Biz hepimiz kardeşiz, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bir daha böyle tatsız olayların yaşanmamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Tokalaşarak barışan iki ailenin üyeleri ve yakınları daha sonra hep birlikte yemek yedi.

AA