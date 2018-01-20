Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 17:25

İlçenin Payamhatun Mahallesinde yaklaşık bir ay önce Dönmez ile Anar ailesi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 4 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla noktalandı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen barış yemeğinde aile büyüklerinden Nüveren Anar ile İbrahim Dönmez, barışı kabul eden aile fertlerine teşekkür etti.

Barış törenine, Kaymakam Şeref Albayrak'ın yanı sıra Araban Kaymakamı Emin Bağlı, SGK Genel Başkanı Selim Bağlı ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve barışan aile üyeleri katıldı.

Tokalaşarak barışan aile üyeleri ve yakınları, daha sonra hep birlikte yemek yedi.

AA