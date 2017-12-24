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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Merkez Eyyübiye ilçesinde bir Suriyeli kadının üvey oğlu tarafından öldürülmesiyle başlayan aileler arasındaki husumet, barış yemeğiyle sonlandırıldı

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 17:24
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Merkez Eyyübiye ilçesi Yardımcı Mahallesi'nde 4 Eylül'de meydana gelen olayda, Nahiye Atay'ın (33), üvey çocukları ile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Atay ile Suriyeli kadının yakınları olan Ekber ailesi arasında başlayan husumet, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla noktalandı.

Yardımcı Mahallesinde düzenlenen barış yemeğinde konuşan Ekinci, barışı kabul eden ailelere teşekkür etti. 

Tokalaşarak barışan aile üyeleri ve yakınları daha sonra hep birlikte yemek yedi.

 

 

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