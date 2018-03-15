Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Güncel Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Siverek ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 4'ü öğretmen 6 yaralı tedavi altına alındı

Giriş Tarihi: 15 Mart 2018 Perşembe 15:27
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Diyarbakır karayolunun 25. kilometresindeki Erkonağı Mahallesi mevkisinde İbrahim Bağcı idaresindeki 63 KV 952 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 26 ED 998 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Bağcı ile otomobillerde bulunan Rabia Bağcı ve öğretmen oldukları öğrenilen Ahmet Künet, Saadet Kurtbal, Serap Temizsoy ve Yasemin Ünsal yaralandı.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada öğretmenlerin Dönemeç, Yığınot ve Değirmenoluk kırsal mahallelerindeki ilkokullarda görev yaptığı öğrenildi.

  AA
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Öğrenciler Afrin şehidinin ailesini yalnız bırakmıyor

Öğrenciler Afrin şehidinin ailesini yalnız bırakmıyor
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık