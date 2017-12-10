Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 1 ölü 5 yaralı

Konak Mahallesi'ndeki tek katlı inşaatta, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan işçiler İbrahim Akgül (30) ile Suriye uyruklu Ahmed Alzeyn (26), Fayiz Radi (33), Ahmed (28) ve Said Alhieyf (32), çevredekiler tarafından çıkarılarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Enkaz altında kalan Suriye uyruklu Delil Salim (29) ise itfaiye ekiplerinin iş makinelerinin yardımıyla yürüttüğü bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Salim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye ekipleri, olay yerindeki arama ve enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise göçükle ilgili soruşturma başlattı.
AA