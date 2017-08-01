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Şanlıurfa'da İş Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa’da demir borunun su deposu yıkımı yapan işçilere çarpması sonucu biri ağır 2 işçi yaralandı.

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2017 Salı 15:18
Şanlıurfa'da İş Kazası: 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre olay,  Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi içerisindeki eski su deposunda yaşandı. Su deposunun yıkım ihalesini alan firmada çalışan işçiler, kepçe ile yıkılan su deposu enkazındaki demirleri çıkartmaya çalıştı.

Demir çubukları kolonlardan ayırmaya çalışan işçiler, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki kepçeye çelik halat bağladı. Çelik halatın bir ucunu da kolonlara bağlayan işçiler, kepçe operatörüne talimat vererek çekmesini istedi. Uzun süre bu şekilde çalışan işçiler, demir boruları molozların arasından çıkartmak için halatla bağlayarak kepçe ile çekmeye çalıştı. Bir anda kopan demir boru, önünde duran iki işçiye çarptı. Yaralanan işçiler Salih T. ve Kenan B., olay yerine çağrılan ambulanslarla  Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Salih B., durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

(sondakika.com)

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