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Şanlıurfa'da İşkenceci Suriye'liler tutuklandı

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2017 Salı 19:26
Şanlıurfa'da İşkenceci Suriye'liler tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Eyyübiye ilçesinin Selmanlar Mahallesi'nde inşaatta çalışan  Suriye uyruklu 3 kişinin 9 yaşındaki Mustafa Y'ye işkence yapıldığı öne sürülen görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Mahir E. (22) ve İsmail M'yi (17) aynı mahallede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "eziyet ve küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

 

 

(sondakika.com)

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