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Şanlıurfa'da 'İsot Festivali' Başladı

KONSERE YOĞUN İLGİŞanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ilki düzenlenen 'İsot Festivali' kapsamında Haleplibahçe Müsesi önündeki alanda düzenlenen konserde Ferhat Göçer, Zekeriya Ünlü ve Seda Anar sahne aldı.

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2017 Pazar 09:37
Şanlıurfa'da 'İsot Festivali' Başladı

KONSERE YOĞUN İLGİ

Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ilki düzenlenen 'İsot Festivali' kapsamında Haleplibahçe Müsesi önündeki alanda düzenlenen konserde  Ferhat Göçer, Zekeriya Ünlü ve Seda Anar sahne aldı. Vali  Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve çok sayıda vatandaşın izlediği konsere türkücü  İbrahim Tatlıses de telafonla arayarak, "Tüm Şanlıurfalı kardeşlerimi seviyorum. Ben hemşerilerimin emrimdeyim, sizleri çok seviyorum" dedi.

Başkan Nihat Çiftçi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne alan sanatçılara plaket ve isot tablosu hediye etti.

 

(sondakika.com)  

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