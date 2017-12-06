Şanlıurfa'da Kaçak İş Yerine Operasyon

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2017 Çarşamba 20:47

Hilvan İlçe Jandarma ekipleri, Doğrular Mahallesi'nde ruhsatı bulunmayan bir iş yerinde çoğunluğu Suriye uyruklu işçi çalıştırıldığını tespit etti. Güvenlik güçlerince iş yerine düzenlenen operasyonda, 48'i Suriye uyruklu 52 işçiyi kaçak çalıştırdığı iddiasıyla işletme sahibi S.K. gözaltına alındı.



Şantiyede yapılan aramada uzun namlulu silah, av tüfeği, tabanca ile kasasına akaryakıt tankı yerleştirilmiş sahte plakalı kamyon ve motosiklet ele geçirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında işlem yapılan 52 işçiden Suriyeuyruklu olanları kayıt ve diğer işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim etti.



Adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi ise "Ruhsatsız iş yeri açma ve kaçak işçi çalıştırma" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(sondakika.com)