Ana Sayfa Urfa Haberleri Şanlıurfa'da kadın cinayeti

Şanlıurfa'da kadın cinayeti

Şanlıurfa'da eşi tarafından satırla ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2017 Salı 20:06
Şanlıurfa'da kadın cinayeti

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi  Sigorta Mahallesi'nde yaklaşık bir buçuk ay önce meydana gelen olayda, Adil G, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı 35 yıllık eşi Necmiye G'yi mutfaktan aldığı satırla ağır yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112  Acil Servis ekipleri tarafından  Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Necmiye G, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık bir buçuk ay yoğun bakımda kalan Necmiye G. (60) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa  Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından polise teslim olan Adil G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık