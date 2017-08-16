Şanlıurfa'da Kamyon Hırsızlığına 3 Tutuklama

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:20

Şanlıurfa'da kamyon ve otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 kamyon ve 1 otomobilin çalınmasıyla harekete geçti. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda Mersin'den Şanlıurfa'ya kiralık araçlarla gelen bir grubun, otomobil ve kamyonları çaldıkları belirlendi. Mersin'de de 2 kamyon çalıp sattıkları belirlenen şüpheliler I.H.İ., E.D. ve Ö.Ç., hırsızlık amacıyla yeniden geldikleri kentte polisin takibi sonucu yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

(sondakika.com)