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Şanlıurfa'da Kamyon Hırsızlığına 3 Tutuklama

Şanlıurfa'da kamyon ve otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:20
Şanlıurfa'da Kamyon Hırsızlığına 3 Tutuklama

Şanlıurfa'da kamyon ve otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 kamyon ve 1 otomobilin çalınmasıyla harekete geçti. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda  Mersin'den  Şanlıurfa'ya kiralık araçlarla gelen bir grubun, otomobil ve kamyonları çaldıkları belirlendi.  Mersin'de de 2 kamyon çalıp sattıkları belirlenen şüpheliler I.H.İ., E.D. ve Ö.Ç., hırsızlık amacıyla yeniden geldikleri kentte polisin takibi sonucu yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

(sondakika.com)

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