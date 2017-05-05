Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2017 Cuma 17:52

Şanlıurfa'da Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka semtinde devam eden kanalizasyon çalışmasında ortaya çıka görüntüler pes dedirtti.

Çevre yolunda devam eden köprülü kavşağın ve sırrın karşı yaka mahallesinin kanalizasyon sularını Sırrın deresine bağlamak için yürütülen kanalizasyon çalışmalarında güzergah hesabı yapmayan teknik adamlar, doğalgaz ve içe suyu şebekesini tam ortalayınca çalışmalar yarım kaldı.

Döşenen kanalizayon borularının, doğalgaz ve içmesuyu ana hatlarına denk gelmesi, döşemenin bu yüzden aksaması, kazı nedeni ile trafiğe kapanan yolda da araçların ve trafiğin akışına engel oldu.

Haberimizdeki görüntülerden de anlaşılacağı üzere, kanalizasyon borularının tam ortasına denk gelen doğalgaz ve içmesuyu ana hatları vatandaşları hayrete düşürdü.

Öte yandan aynı çalışmanın devamı olan diğer boru döşemesi de yakındaki park alnından geçirildi. Ancak burada da istenilen derinliğe inilmeden döşenen borular parkın seviyesinden yukarıda kaldı. Ortaya alışık olmayan görüntüler çıktı.

Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri bu çalışmalar yapılırken hiçmi ön etüd yapılmıyor bu nasıl kanal döşemesi şeklinde tepki gösterdi.