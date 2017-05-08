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Şanlıurfa'da Karadenizliler Derneği Açıldı

Şanlıurfa’da yaşayan Karadenizlileri bir araya getirmek için Şanlıurfa Karadenizliler Derneği kuruldu.

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2017 Pazartesi 19:02
Şanlıurfa'da Karadenizliler Derneği Açıldı

Derneğin başkanlığını yürüten Nusrettin Tokdemir, çeşitli sebeplerle  Şanlıurfa'ya gelerek il, ilçe ve köylerde yaşayan Karadenizlileri bir çatı altında toplayarak  Karadeniz ve  Şanlıurfa yöresine ait kültürleri tanımak ve tanıtmak amacıyla bu derneği kurduklarını belirtti.  

Karadeniz ve  Şanlıurfa insanının sahip oldukları sıcakkanlılığı değerlendirerek iki farklı bölgenin insanlarını kaynaştırmak için dernek olarak çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Tokdemir, "İki bölge arasında geziler düzenlemenin yanı sıra konser ve bu tarzda çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz. Böylece her iki kültür arasındaki yakınlığı pekiştirmek istiyoruz" dedi.

Haliliye ilçesi  Atatürk Bulvarında üyelerine hizmet veren derneğin merkezinde üye kayıtları alınmaya devam ediyor.

 

 

(sondakika.com)

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