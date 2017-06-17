Ana Sayfa Urfa Haberleri Şanlıurfa'da Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa’da refüje çarptıktan sonra kavşaktaki adayı çıkıp elli metre ilerleyen karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 09:26
Şanlıurfa'da Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Akçakale çevreyolu bağlantı noktasında meydana geldi.  Adana'dan  Şanlıurfa'nın  Akçakale ilçesine gitmekte olan Hıdır B.'nin kullandığı 01 ELV 42 plakalı karpuz yüklü kamyon, çevreyolu bağlantı noktasında kaza yaptı.


Önüne ne geldiyse yerinden söktü

Refüje çarparak kavşaktaki adayı geçen kamyon bütün bordür taşlarını ve tabelaları yerinden söktü. Karşı şeride giren kamyon yaklaşık 50 metre ileride yeniden refüje çarparak devrildi. Kazada kamyondaki karpuzlar etrafa saçılırken sürücüyle birlikte yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken kazanın sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi ve yolda başka araçların olmaması büyük bir faciayı engelledi.

Kazanın sürücünün uyumuş olmasından ya da kamyonun freninin boşalmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 
(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık