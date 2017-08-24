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Şanlıurfa'da Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci taşıyan firmaların çalışanları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 07:16
Şanlıurfa'da Kavga: 6 Yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde öğrenci servisi işleten Ahmet Askar ile Mehmet Yılmaztaş arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede diğer firma çalışanlarının da katılımıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda Ahmet, Mehmet,  Fatih ve Hadi Askar ile Mehmet ve Tevfik Yılmaztaş, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile  Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin ise kavgayla ilgili 3 kişiyi aradığı öğrenildi.

 

(sondakika.com)

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