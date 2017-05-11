Şanlıurfa'da kaza: 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.
İddiaya göre, Gaziantep istikametinden gelen Mehmet Ş.'nin kullandığı 27 ATL 78 plakalı hafif ticari araç ile Gaziantep istikametinden gelen Ahmet K. yönetimindeki 63 K 9368 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Haberler.com)