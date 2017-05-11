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Şanlıurfa'da kaza: 2 Yaralı

Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2017 Perşembe 14:06
Şanlıurfa'da kaza: 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Gaziantep istikametinden gelen Mehmet Ş.'nin kullandığı 27 ATL 78 plakalı hafif ticari araç ile Gaziantep istikametinden gelen Ahmet K. yönetimindeki 63 K 9368 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

(Haberler.com)

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