Şanlıurfa'da kaza 2 yaralı

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2017 Cumartesi 19:28

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 TS 550 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ola yerinde çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(sondakika.com)