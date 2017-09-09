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Şanlıurfa'da kaza 2 yaralı

Şanlıurfa’da sürücüsün direksiyon hakimiyettini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2017 Cumartesi 19:28
Şanlıurfa'da kaza 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 TS 550 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ola yerinde çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından  Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

(sondakika.com)

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