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Şanlıurfa'da Kesk Üyeleri Oturma Eylemi Yaptı

KESK üyeleri, Olağanüstü Hal ve kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edilenlere destek vermek amacıyla oturma eylemi yaptı.

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:09
Şanlıurfa'da Kesk Üyeleri Oturma Eylemi Yaptı

KESK Şubeler Platformu üyesi bir grup, öğleden sonra Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde bir araya gelip görevlerinden ihraç edilenlere destek eylemi yaptı. Gruptakiler, güvenlik önlemleri alınan iş merkezi önünde 15 dakika oturma eylemi yaptı. KESK dönem sözcüsü Eylem Saral, KESK üyesi 3 bin 249 aralarında bulunduğu 105 bin kamu emekçisinin bir gecede işsiz bırakıldığını ifade ederek, bunlardan 37 kişinin ise intihara sürüklendiğini ileri sürdü. Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

 

 

 

(haberler.com)

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