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Şanlıurfa'da Kiracılara Baskı İddiası

Şanlıurfa'da bazı emlak sahipleri, buldukları kiracıların bir grup tarafından baskıya maruz bırakılarak caydırıldığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2017 Cuma 17:21
Şanlıurfa'da Kiracılara Baskı İddiası

Kent merkezindeki ev ve iş yerlerini kiraya vermek isteyen bazı mülk sahipleri, buldukları kiracıların bir grubun baskısına maruz kaldığını ve kiralama işleminden vazgeçmeleri nedeniyle mağdur oldukları iddiasıyla Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Celal Günbegi, kendilerine ait mülkleri kiraya verirken, kentte çete oluşturan bir gurubun baskısı nedeniyle sorun yaşadıklarını ileri sürerek, şunları kaydetti: 

"Çete oluşturan bir grup, kendimize ait mülklerimizi kiraya verirken problem çıkartıyor. Grup lideri olan Sinan O. ve destekçileri, kiracıları 'dükkanlara bomba koyarım.' diye tehdit ediyor. Kaç defa da bizden hakkı olmayan parayı talep ediyor. Tehdit ve şantajla kiracılarımızın sözleşme yapmalarına mani olunuyor. Çok sayıda kiracı, grubun tehdidinden kiralamaktan vazgeçiyor. Bu konuda ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerin bir an önce bu konuda bize yardımcı olmasını bekliyoruz."

 

(sondakika.com)

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