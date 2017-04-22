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Şanlıurfa'da köpek yüzünden kavga: 2 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa'da köpek sahiplenme yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2017 Cumartesi 18:46
Şanlıurfa'da köpek yüzünden kavga: 2 ölü 5 yaralı

Olay,  Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iki aile arasında yaşanan köpek sahiplenme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu vurulan  Ahmet Elmas olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile  Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İsmail D. de hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cesedi de  Balıklıgöl Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Polis ekipleri olayla ilgili Mahmut E. Nuri D. Vedat D. ve Mehmet D.'yi gözaltına alırken çevrede yapılan araştırmada ise olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek bulundu. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

(sondakika.com)

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