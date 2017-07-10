Şanlıurfa'da korkutan yangın

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:08

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Batıkent Mahallesi 8006. Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede dumanın apartmanı sarması üzerine dairelerde bulunan, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce dışarı çıkarılan apartman sakinleri, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

(haberler.com)