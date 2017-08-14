Şanlıurfa'da Küçük Efe'nin Büyük Projesi

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:21

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü, 4. sınıf öğrencisi Ali Efe Dondurmacı'nın sosyal projesine ortak oldu ve engelli bir gencin daha akülü araç sahibi olmasını sağladı.



Ali Efe ve arkadaşları 3 yıl boyunca topladıkları 5 bin pet şişe kapağını yanlarına alarak Büyükşehir Belediyesine müracaat etti. Topladıkları kapaklar ile bir gence akülü araç kazandırmak istediklerini söyleyen gençlerin bu talebine olumlu yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, engelli bir genci belirleyerek araç teminini sağladı. Engelli Fehmi Maskan ile öğrencileri buluşturan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin duyarlı projelerinin devam etmesi için bu tür yaklaşımların örnek olması gerektiğini belirtti.



"Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"



Öğrencilerinin projelerine destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Okul Müdürü Arif Kemal Şamat, "Öğrencilerimizin geliştirdiği sosyal projelerine belediyemiz ses verdi. İlk olarak öğrencilerimizin bize getirdiği fikirle yola çıktık. Öğrencilerimiz topladıkları kapaklar sayesinde bir engelli gencimize akülü engelli aracı kazandırdık. Desteklerinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.



"Büyükşehir her zaman gençlerin yanında"



Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Habip İpar ise "Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı içerinde öğrencilerden Ali Efe ve arkadaşları 3 yıldır topladıkları kapakları değerlendirmek için bize ulaştırdı. Toplanan kapaklar karşılığında bir adet akülü sandalye vermeyi taahhüt ettik. Belirlediğimiz bir engelli kardeşimize öğrencilerin emeği olan akülü engelli aracını verdik" diye konuştu.



Engelli aracına kavuşan Fehmi Maskan ise akranlarına teşekkür etti. Maskan, "Eyyübiye ilçesi Onikiler mahallesinde oturuyorum. Engelli araca ihtiyacım vardı, müracaat etmiştim. Sağ olsunlar, sandalye yardımından dolayı başta öğrenci arkadaşlarıma ve yetkililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(sondakika.com)