Şanlıurfa'da Kudüs için miting düzenlendi

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 01:59

Topçu Meydanı'nda gerçekleştirilen miting, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yapılan duaların arından ilahiler seslendirildi, tekbirler getirildi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Kudüs bilincinin sürekli taze tutulması gerektiğini söyledi.

Kudüs'ün Müslümanların "kırmızı çizgisi" olduğunu hatırlatan Çiftçi, "Kudüs şimdilerde ise siyonist işgalcilerin zulmü altında inleyen bağımsızlık mücadelesinin yanında yaşam mücadelesi de veren İslam dünyasının içinde bulunduğu derin uykudan bir an önce uyanması lazım. Kudüs mazlum insanların yaşadığı topraklardır ve bizler Kudüs bilincini sürekli taze tutmalıyız. Bu bilinci taze tutmadıkça bizler için kurtuluş yoktur." dedi.



İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da siyonistlerin Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe yapmak istediğini belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki başarılı olamadılar." ifadesini kullandı.

Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Irak'taki bu parçalanmışlığı fırsat bildiler, bir taraftan Mursi'yi indirdiler Mısır'da. İslam dünyasının bu parçalanmışlığını fırsat bilerek ne yaptılar, Kudüs'ü şimdi İsrail'in başkenti ilan etmeye çalıştılar. Biliyor musunuz kardeşlerim, Mescid-i Aksa'nın altında 70'ten fazla sinagog açtılar. O Netanyahu denilen zalim önümüzdeki günlerde gidip bu sinagogda ibadet edecek. 'Mescid-i Aksa'nın altı bizimdir' diyor. Biz ne diyoruz, altı da Müslümanlarındır üstü de Müslümanlarındır. Doğusu da Müslümanlarındır batısı da Müslümanlarındır kuzeyi de Müslümanlarındır güneyide Müslümanlarındır."



Etkinliğe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri ve Mahmut Kaçar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.